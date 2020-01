Homem de 94 anos ferido após comboio abalroar jipe

Um homem de 94 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade após o jipe em que seguia ter sido abalroado por um comboio na passagem de nível de Estombar, no concelho de Lagoa.A viatura ficou com a parte dianteira destruída, tendo sido projetada para fora da linha férrea. Acabou por se imobilizar no fundo de um declive.Os Bombeiros de Lagoa resgataram a vítima, fazendo o seu transporte para o Hospital de Faro.A Infraestruturas de Portugal garantiu aoque o sistema de controlo automático da passagem de nível estava a funcionar em perfeitas condições, com as cancelas fechadas e os avisos sonoros e luminosos acionados, pelo que o acidente terá resultado de um descuido do condutor do jipe.A GNR está a investigar as causas do acidente.