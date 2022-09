Homem de cara destapada assalta loja em Gaia. Morador filma tudo

Um homem assaltou uma loja de artigos para criança, durante a noite deste sábado, na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado por um morador que filmou o assalto.O alerta foi dado as 20h30 deste sábado e, segundo o morador que registou o incidente, o homem terá levado do interior do estabelecimento dois computadores e uma caixa registadora.O assalto aconteceu quando alguns estabelecimentos estavam ainda a funcionar e várias pessoas a circular na avenida.Segundo o que o morador contou ao, o assaltante arrombou a porta, da primeira vez que se dirigiu à loja e entrou e saiu do estabelecimento pelo menos três vezes. Segundo a mesma fonte, o homem esteve todo o tempo de cara descoberta.A PSP está agora a investigar o caso.