Homem de Lousada acusado de matar mulher a tiro em Felgueiras vai começar a ser julgado

Um homem acusado de ter matado a sua mulher em Felgueiras , no distrito do Porto, vai começar a ser julgado no Tribunal de Penafiel, no dia 10 de fevereiro, informou esta segunda-feira fonte judicial.

De acordo com uma informação que consta na página da Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto do Ministério Público, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 07h50, o arguido, residente em Lousada, dirigiu-se à fábrica de calçado onde a esposa trabalhava, na localidade de Refontoura, em Felgueiras, acabando, na via pública, por efetuar um disparo de caçadeira, atingindo-a no peito.

Segundo a acusação, quando a vítima, de 46 anos, já se encontrava no chão, foi atingida por um segundo disparo, efetuado pelo marido, na zona abdominal, que lhe provocou a morte.

O alegado homicida entregou-se no posto da GNR de Lousada, algumas horas depois.

Neste julgamento, o suspeito vai responder por um crime de homicídio qualificado agravado e por um crime de detenção de arma proibida.

O arguido aguarda julgamento em prisão preventiva.