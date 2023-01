Michael Soares, de 37 anos, está a ser julgado no Tribunal Superior de Warwick, em Rhode Island, EUA, por um homicídio cometido há dez anos, resolvido graças ao ADN que revelou as origens portuguesa e síria do homicida.



Declarou-se inimputável - sofre de esquizofrenia - e a defesa apresentou o testemunho de uma psiquiatra para reforçar essa posição.









