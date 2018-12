Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem degolou com garrafa e diz que não se lembra

Manuel Carneiro está acusado de ter matado Hugo Almeida num café em abril deste ano.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Manuel Carneiro, 48 anos, garantiu ao coletivo de juízes do Tribunal de Matosinhos que não se lembra de ter matado Hugo Almeida, de 30, a 26 de abril deste ano, num café, em Santo Tirso.



O arguido, que está preso, utilizou uma garrafa partida para degolar a vítima.



"A garrafa que tinha na mão bateu no balcão e partiu-se. Talvez tenha sido nesse momento que lhe tenha dado com ela no pescoço, mas se o fiz foi sem querer.



Não me lembro de ter feito nada do que estou acusado, de o ter matado", disse em audiência.



O arguido diz que não viu a vítima perder os sentidos e que ficou "calmamente" no café.



"O funcionário disse: ‘Vou chamar as autoridades.’ E eu fiquei lá à espera, nem pensei que fosse por minha causa que a polícia tivesse sido chamada. Não pensei que tivesse sido eu a matar o homem. Mas se eu fiz alguma coisa foi porque ele se veio meter comigo", referiu ainda Manuel Carneiro.



O tribunal ouviu ainda várias testemunhas do crime. "Ele pegou na garrafa e espetou-lha no pescoço. Só vi jatos de sangue enormíssimos a sair. O Hugo caiu depois ao chão e ficou logo rodeado de uma poça de sangue", referiu Maria de Fátima.



O Ministério Público diz que Manuel Carneiro matou a vítima por esta ter repreendido o arguido que estava a ofender umas mulheres que estavam no estabelecimento.



Revoltado, pegou na garrafa pelo gargalo, partiu o fundo e golpeou Hugo Almeida várias vezes no pescoço e na cabeça.