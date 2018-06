Homem deita fogo a mulher na rua em Algueirão-Mem Martins

Vítima foi encontrada em estado crítico com queimaduras em 90% do corpo.

Uma mulher de 29 anos foi este domingo transportada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido encontrada no meio da rua, em Algueirão-Mem Martins, com queimaduras em cerca de 90% do corpo.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, que foram chamados para o local às 22h26. O caso teve lugar na Tapada das Mercês.

As autoridades estão a investigar a possibilidade de ter sido um homem a pegar fogo a esta mulher. As motivações são ainda desconhecidas.