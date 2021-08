Homem deixa mulher grávida no carro após despiste para escapar à PSP

Mal percebeu que a PSP lhe estava a dar sinais para imobilizar a viatura, o homem, de 42 anos, colocou pé no acelerador e tentou escapar a alta velocidade no Mercedes furtado. Foi perseguido durante dois quilómetros, esta terça-feira de manhã, em Leça do Balio, Matosinhos, e só parou quando o carro se despistou. Porém, em vez de se entregar, o cadastrado tentou escapar a pé, tendo deixado a mulher, grávida de oito meses, sozinha no automóvel. Acabou capturado e a mulher hospitalizada.A PSP fazia a patrulha da manhã, quando, às 11h30, se deparou com o homem, já referenciado por vários crimes, ao volante de um Mercedes. Depois de perceberem que a viatura constava para apreender por ter sido furtada em Esposende, encetaram de imediato perseguição ao automóvel onde seguia o cadastrado e a companheira. O carro apenas parou quando se despistou no cruzamento da rua de Recarei com a rua de Redolhos. Ficou imobilizado numa zona florestal, ao lado da A4.