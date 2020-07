Homem desaparece após sair para ir ao café em Marco de Canaveses

Um homem, natural de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, está em parte incerta desde quinta-feira à noite. O homem, que teria chegado da Suíça nesse dia, está a ser procurado pela GNR e o caso já foi comunicado à PJ.

Familiares e amigos indicam que, naquele dia "saiu de carro para tomar café, no entanto, o carro foi encontrado, mas a pessoa nunca mais foi vista".

A família, que divulgou as imagens do homem, apela "a quem tiver informações quanto ao seu paradeiro que contacte a GNR do Marco de Canaveses".

O CM confirmou, junto da GNR, que decorrem buscas por um homem que está desaparecido desde quinta-feira à noite, naquele concelho, onde foi visto pela última vez.