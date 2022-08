Um homem de 56 anos desapareceu no Tejo quando praticava canoagem junto à Ponte D. Luís, na Ribeira de Santarém, na tarde de domingo.Esta segunda-feira, as autoridades realizaram buscas aquáticas com embarcações, mergulhadores e um drone, mas sem sucesso.O alerta foi dado por amigos do homem, João Paradinha, residente em Santarém, que o viram a tombar para a água, perto de um dos pilares da ponte.