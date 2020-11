Um homem desapareceu, este domingo, enquanto pescava no rio Tua, junto à aldeia de Valverde da Gestosa, no concelho de Mirandela.



O CM sabe que os bombeiros, militares da GNR e populares fizeram buscas durante cerca de duas horas, mas sem sucesso. No local onde se encontrava a pescar, foram encontrados vestígios de sangue, pelo que a Polícia Judiciária já está a investigar.





As buscas vão ser retomadas durante a manhã desta segunda-feira.