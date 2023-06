Encontrado corpo do homem desaparecido após saltar para o mar na Madeira

O corpo de o homem que desapareceu, esta quinta-feira, depois de ter saltado para o mar no Funchal, na Madeira, foi encontrado por voltas das 20h30 pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários do Funchal.A embarcação da Autoridade Marítima já fez o transporte do corpo para o Cais 8, onde vai aguardar a chegada do legado de saúde para confirmar o óbito.Quem assistiu diz que o homem saltou uma primeira vez para dentro de água, quando saltou a segunda vez acabou por afundar-se.No local estão os Bombeiros do Funchal, o SANAS, uma mota de água e a Autoridade Marítima. O alerta foi dado cerca das 17h15.