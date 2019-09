Homem desaparecido desde segunda-feira em Proença-a-Nova encontrado morto

O homem de 72 anos que estava desaparecido desde segunda-feira na localidade de Murteirinha, em Proença-a-Nova, foi encontrado esta quinta-feira morto, informou a GNR."O senhor que estava desaparecido desde segunda-feira foi encontrado esta manhã, já sem vida, junto a umas propriedades que tinha a cerca de três quilómetros da residência", explicou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.O corpo do homem de 72 anos foi transportado para o Gabinete Médico legal de Castelo Branco para ser sujeito a autópsia, apesar de não haver suspeita de crime."Foram três dias de buscas que terminaram da pior maneira", afirmou a fonte da GNR.As buscas iniciaram-se logo na segunda-feira, dia em que a família comunicou às autoridades o desaparecimento do homem, na localidade de Murteirinha, em Proença-a-Nova, onde estava a passar férias.Na quarta-feira, a GNR reforçou as buscas com binómios cinotécnicos de busca e resgate de pessoas e alargou o perímetro das mesmas para fora da localidade.O homem, que sofria de esquizofrenia, estava desaparecido desde as 14h00 de segunda-feira.