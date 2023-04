Homem desaparecido em Alenquer foi encontrado pelo pai

O homem de 39 anos que estava desaparecido em Alenquer há uma semana foi encontrado com vida na tarde deste sábado. Ao que oapurou, foi encontrado pelo pai.Está internado no hospital de Vila franca de Xira com uma infeção renal e no pâncreas, mas está estável. O homem afirma que foi sequestrado, mas não falo sobre os raptores.No sábado passado, o homem terá sido posto na rua pela companheira com quem mantinha uma relação recente. No decorrer das buscas, foram encontrados alguns dos seus pertences, nomeadamente um gorro e um telemóvel. Junto aos bens estava também um saco de ossos, o que fez com que os familiares ficassem bastante preocupados.A família apelou durante toda a semana para o regresso deste homem. Nas buscas estiveram envolvidos os Bombeiros e a GNR.As razões para o desaparecimento deste homem são ainda desconhecidas.