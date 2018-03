Homem desaparecido em Cabeceiras de Basto

Autoridades procuram Álvaro Pereira de Carvalho, de 66 anos, desde domingo.

Álvaro Pereira de Carvalho, de 66 anos, está desaparecido desde domingo em Cachada, Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

O alerta foi dado pela filha do homem às 15h27 depois deste ter saído de casa pelas 10h30 e nunca mais ter voltado.

Fonte dos Bombeiros de Cabeceiras de Basto confirmou ao Correio da Manhã que as buscas iniciaram-se na tarde de domingo e decorreram durante a tarde e noite do mesmo dia, assim como na segunda-feira.

Ao final do dia de segunda-feira as buscas foram suspensas e serão retomadas esta terça-feira de manhã com a ajuda de mergulhadores, uma vez que há afluentes do rio Tâmega.

Nas buscas estão envolvidos bombeiros e GNR da zona.