Homem desaparecido em Celorico da Beira foi encontrado morto

O homem que estava desaparecido desde segunda-feira na localidade de Maçal do Chão, no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda, foi encontrado esta quarta-feira morto, informou a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem foi encontrado morto, por volta das 13:20, nas imediações da Quinta da Rolha, no concelho de Trancoso (a cerca de dois quilómetros do local de onde desapareceu), numa zona de difícil acesso.

"Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves (Trancoso) foram chamados via 112 por um popular para uma doença súbita, para uma paragem cardiorrespiratória. Quando chegaram ao local com a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda é que verificaram que se tratava do desaparecido", disse à Lusa a fonte do CDOS.

De acordo com a mesma fonte, o óbito foi "atestado no local pelo médico da VMER".

O alerta para o desaparecimento do homem, que tinha "47 ou 48 anos" e sofria de perturbações mentais, foi dado na segunda-feira.

Nas operações de busca estiveram hoje envolvidos 39 homens e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, da GNR (incluindo uma equipa cinotécnica e elementos da UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro) e uma equipa de sapadores florestais de Celorico da Beira, segundo o CDOS da Guarda.