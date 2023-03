Luís Belo, desaparecido em Vagos desde o passado dia 7 de Fevereiro, foi encontrado, com vida, em Espinho. Depois de terem sido reportados vários avistamentos do homem na zona de Coimbra, este foi localizado, no passado fim-de-semana, pela PSP de Espinho.Luís Belo, ao que tudo indica, estará bem de saúde, e junto de família paterna.tentou contactar a mulher, Anabela Gonçalves, mas sem sucesso.