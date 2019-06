Homem desaparecido há cinco dias em Setúbal

João Marinho, de 73 anos, foi fazer a habitual caminhada no passado domingo e nunca mais regressou a casa, em Azeitão, no concelho de Setúbal.O homem, que é medicado para um quadro depressivo, deixou o telemóvel e os óculos em casa tendo levado apenas algum dinheiro, o cartão de cidadão e o multibanco, mas nem isso tem dado pistas à família."Ainda não foi feita qualquer transação. Não temos pista alguma. Tenho medo que lhe tenham feito qualquer coisa e o tenham enfiado num carro", explicou aoSara Marinho, filha do homem.A GNR já fez buscas com a ajuda de cães pisteiros.