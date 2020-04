Cadáver encontrado dentro de poço em Gaia

Um homem que estava desaparecido há quatro dias foi retirado hoje sem vida de um poço, em Oliveira do Douro, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Segundo a mesma fonte, que deslocou para o local uma equipa de mergulhadores, o corpo foi "encontrado num poço, na Rua dos Canos, junto à Quinta da Torrebela".

O alerta foi dado às 19h00 e pelas 21h07, de acordo com a página da Proteção Civil na internet, mantinham-se no local 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.