Homem desaparecido na Praia da Cova da Gala na Figueira da Foz

Um homem e uma mulher afogaram-se este domingo na Praia da Cova da Gala, na Figueira da Foz.



A mulher foi resgatada da água com vida, no entanto o homem encontra-se desaparecido.







Foram mobilizados para o local da ocorrência 21 operacionais, apoiados por oito viaturas terrestres. Foram também acionadas uma moto de água e uma embarcação de grande porte do Instituto de Socorros a Náufragos e ainda um helicóptero para apoiar nas buscas.



Em atualização