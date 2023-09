Homem desaparecido na praia da Torre em Oeiras encontrado morto no Guincho

O corpo do homem desaparecido desde a noite de sábado na praia da Torre , em Oeiras, foi encontrado a 15 quilómetros, no Guincho. A vítima é um homem brasileiro, de 42 anos, que estava a praticar kite surf.Inicialmente, o alerta foi dado pelas 20h deste sábado. As buscas decorreram até cerca das 1h00 deste domingo e foram retomadas cerca das 8h00, com a presença dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, de um meio aéreo da força aérea e de duas embarcações salva vidas da Polícia Marítima de Lisboa e de Cascais.O corpo foi levado para a Marinha para ser autopsiado.