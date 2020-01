Homem descobre táxi no rio Tejo através do GPS

Já eram 05h00 quando os polícias constataram que o táxi, de marca Dacia, estava efetivamente submergido nas águas do Tejo.



Sabe o CM que o veículo terá sido furtado, e colocado a funcionar graças a uma chave suplente que estava escondida no interior do mesmo.



Os ladrões (em número por apurar) atiraram-no depois para a água. A Polícia Marítima, força de segurança com competência em ocorrências em cursos de água, foi chamada a tomar conta do caso.



Por precaução, os sapadores bombeiros mobilizaram uma equipa de mergulhadores, perante a suspeita de haver alguém dentro da viatura. Tal não se confirmou.



Até esta terça-feira à tarde, o dono do carro não tinha feito queixa formal à PSP pelo furto.

