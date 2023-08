Homem desempregado detido por sete fogos florestais em Cantanhede

Um homem de 38 anos, desempregado, foi detido pela PJ, em colaboração com a GNR, por sete incêndios florestais que colocaram em perigo a vida de pessoas e destruíram uma grande mancha florestal do concelho de Cantanhede. O homem, que se suspeita ter deflagrado mais fogos, recorria a isqueiro e a artefactos com retardante. A maior parte das ignições ocorreu durante a noite, entre maio e agosto, nas freguesias de Cadima, S. Caetano e Pocariça.









A PJ anunciou a detenção de outro homem, de 57 anos, que, alcoolizado, foi responsável por um fogo em Vila Nova da Barquinha.