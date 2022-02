O Tribunal de Braga começa esta quarta-feira a julgar um homem de 31 anos que em março do ano passado atacou o ex-companheiro da namorada com um ancinho, em Vieira do Minho, deixando-o desfigurado. A vítima, Paulo Freitas, agora com 47 anos, ficou com lesões para a vida. António Dias, um cantoneiro de Montalegre, responde por homicídio qualificado, na forma tentada. Está, desde que foi detido pela PJ de Braga, preso em casa.









O crime aconteceu em Louredo. Paulo Freitas não se conformava com a nova relação da ‘ex’ (com quem tem um filho) e soube que nessa noite a mulher estava em casa com o namorado. Foi lá e acabou agredido. Primeiro a ex-companheira apareceu de caçadeira para o forçar a largar-lhe a porta. Envolveram-se em pancadaria. António Dias surgiu depois com o ancinho na mão. “Aproveitando-se do escuro da noite para não ser notado pelos demais e encontrando-se a vítima de costas para si, o arguido António Dias desferiu-lhe diversos golpes com o dito engaço [ancinho] e com força, visando principalmente a cabeça, mas igualmente a face e o tronco da vítima”, diz a acusação.

Num dos golpes, refere o Ministério Público, “o engaço chegou a ficar cravado com a parte metálica no corpo da vítima, tendo o arguido puxado com força, arrastando a vítima pelo chão, até o conseguir libertar”.