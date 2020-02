Homem desmaia ao ser condenado por violar sobrinha

Oarguido tinha acabado de ouvir o coletivo de juízes do Tribunal de Vila Nova de Gaia condená-lo por crimes sexuais a 14 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 45 mil euros à vítima, sua sobrinha, quando perdeu os sentidos, e desmaiou em plena sala de audiências.O homem de 51 anos, que sofre de uma infeção cardíaca e estava com apresentações diárias à PSP, foi socorrido pelo INEM.Os crimes foram cometidos ao longo de nove anos - entre maio de 2009 e janeiro de 2018.A menina foi atacada pela primeira vez quando tinha apenas oito anos. Sempre que estava sozinha com o arguido, este sujeitava-a a diversos contactos sexuais. A menina foi abusada na casa do tio e no carro dele, sempre em locais isolados.O processo, consultado pelo, refere que o arguido obrigava a vítima a ver filmes pornográficos desde os nove anos e, a partir dessa altura, passou a dar-lhe esse género de filmes como presentes.Num dos casos de abuso, em 2017, o predador chegou a fotografar a menina sem roupa. Essas imagens e os vídeos pornográficos foram todos apreendidos pela PJ.Em tribunal, a menina disse que só em 2018 teve coragem de contar todo o horror que viveu à mãe, já que o tio ameaçava que mataria os seus pais se ela revelasse os contactos sexuais.O pedófilo, casado e com um filho, sempre negou os abusos. Foi condenado por 17 crimes de abuso sexual de criança agravado e por quatro de ato sexual com adolescente agravado.