Um homem, de 64 anos, foi esta quinta-feira despejado da habitação onde morava, na Quinta das Mós, em Camarate.De acordo com declarações do homem, a casa terá sido cedida à sua mãe - pessoa com quem vivia - no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).No entanto, de acordo com relatos do homem ao, com a morte da mãe, a Câmara de Loures avança que o lesado deixou de ter direito ao usufruto da casa, terminando no seu despejo esta quinta-feira.