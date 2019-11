Homem despista-se de bicicleta e morre a 100 metros de casa

Fernando Lima, de 46 anos, costumava circular de bicicleta na estrada municipal em Airão Santa Maria, Guimarães, sem capacete e, muitas vezes, após ingerir bebidas alcoólicas. Este domingo de manhã, depois de ter estado a beber num café da freguesia, despistou-se numa curva, em frente à escola primária, caiu contra um carro estacionado e morreu no local.Os bombeiros tiveram de levantar o automóvel para retirar o corpo da vítima, que residia a menos de 100 metros do local do acidente."Foram chamar-me para vir tirar o carro porque estava um homem caído debaixo dele, mas quando vi o sangue que tinha perdido, recusei-me a mexer no carro sem chegarem os meios de socorro", disse aoManuel Machado.O dono do veículo era vizinho e amigo da vítima. Indicou que Fernando Lima era pouco cuidadoso na estrada. "Adivinhava-se uma tragédia, um dia destes. Ainda hoje [este domingo], a senhora que o viu aqui debaixo do meu carro, viu-o passar o semáforo vermelho a grande velocidade", lamentou Manuel Machado.O cadáver foi removido para a morgue de Guimarães, duas horas e meia após o acidente.Militares do Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação do Comando de Braga da GNR efetuaram perícias ao local e à bicicleta da vítima. Vão agora tentar apurar o que terá provocado o despiste mortal.Num outro caso, um homem de 39 anos morreu após sofrer uma indisposição súbita quando seguia de bicicleta com um amigo, este domingo de manhã, junto à rotunda de Raimonda, Paços de Ferreira. Moradores deram o alerta. Os bombeiros não conseguiram evitar a morte.