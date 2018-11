Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem despista-se de carro e cai à ria Formosa em Faro

Acidente aconteceu por volta das 13h00 desta sexta-feira.

Por João Mira Godinho | 15:44

Um homem que seguia num veículo ligeiro despistou-se e caiu à Ria Formosa, perto da ponte da praia de Faro, por volta das 13h00 desta sexta-feira.



Ao que o CM conseguiu confirmar junto de fonte oficial do CDOS de Faro, do despiste resultou apenas um ferido leve, que corresponde ao condutor do automóvel, que já terá abandonado o local.



O veículo encontra-se submerso e o CM sabe que se aguarda que o veículo seja retirado da água com recurso a uma grua.



No local estiveram 19 operacionais e oito veículos de socorro.