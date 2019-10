Homem destrói casa da ex-mulher

Um homem de 44 anos foi detido pela GNR, em Almancil, durante a madrugada deste sábado, quando destruía o recheio da casa da ex-mulher, de 52 anos.Segundo oapurou, o homem, que não aceitava a separação, entrou na habitação e começou a partir tudo o que encontrava. Apesar da violência com que o indivíduo atuou, não terá agredido a mulher, que conseguiu alertar as autoridades e pedir auxílio.Quando os militares chegaram ao local, depararam-se com o homem ainda a danificar os objetos que estavam no interior da casa. Não acatou a ordem de paragem.Foi detido, em flagrante, às 00h40. Presente ao Tribunal de Loulé, este sábado, saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência. Ficou proibido de contactar com a vítima.