Homem detido a assaltar garagem em prédio da Póvoa de Varzim

Um homem de 31 anos foi detido pela PSP quando se preparava para furtar ferramentas, equipamento de motocross e bebidas da garagem de um prédio, na zona de Montgeron, Póvoa de Varzim, esta madrugada.





O suspeito, já referenciado por furtos em casas, garagens e carros, foi intercetado por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, durante uma ação de prevenção criminal.



Preparava-se para furtar equipamento de motocross, ferramentas e bebidas que estavam no interior de três garagens de um prédio. As vítimas formalizaram as denúncias. O suspeito, sem atividade profissional conhecida e residente da Póvoa de Varzim, foi detido e presente a tribunal.