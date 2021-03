Homem detido a fazer pesca submarina ilegal em Olhão

Um homem, de cerca de 30 anos, que estava a fazer pesca submarina no interior da barra Faro/Olhão, onde a atividade é interdita, foi apanhado sexta-feira pela Polícia Marítima (PM) de Olhão. Não tinha equipamento de sinalização.A PM detetou mais dois indivíduos, em terra, que acompanhavam a atividade do mergulhador. Utilizaram uma embarcação de recreio para se deslocarem para o local e foram identificados por violação do recolhimento domiciliário.O mergulhador incorre numa coima de 200 a 2000 euros e noutra de 100 a 1000 euros. O material foi apreendido.