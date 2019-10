Um homem de 34 anos foi detido em flagrante pela GNR de Braga quando retirava moedas de um equipamento de animação no Bom Jesus. O ladrão tinha na sua posse 33 euros em moedas que conseguiu subtrair.O aparelho, que conta a história do santuário Património da Humanidade, funciona através da introdução de moedas.Na sexta-feira foi arrombado, com recurso a um canivete. A GNR foi avisada, deteve o ladrão e recuperou o dinheiro.