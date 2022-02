Homem detido a furtar raspadinhas nas Caldas da Rainha

Um homem, de 31 anos, foi detido esta terça-feira pela PSP após ter furtado dezenas de raspadinhas de um quiosque nas Caldas da Rainha, tendo-se refugiado num edifício abandonado nas imediações, onde acabou por ser capturado na posse dos cartões de jogo.O suspeito aproveitou a altura em que um cliente tinha acabado de ser atendido para, de repente, retirar do expositor as raspadinhas, colocando-se em fuga.A localização do assaltante foi transmitida por populares e por um profissional de segurança privada às autoridades policiais, que mobilizaram vários agentes para deter o homem.