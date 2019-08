Homem detido ao tentar embarcar em avião com pistola e munições na bagagem

Um homem de 34 anos foi detido esta segunda-feira a tentar embarcar no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, com uma arma de fogo e munições.



O suspeito é empregado de mesa de um restaurante em Vizela, no Porto. Segundo a PSP a detenção ocorreu pelas 06h25 da manhã.





Os funcionários do aeroporto terão detetado, através do controlo de segurança, que o homem transportava ilegalmente, na bagagem, uma pistola e cinco munições.