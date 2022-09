Homem agride funcionário da junta de freguesia de Ílhavo. Guardas atacados durante a detenção

Um homem, de 25 anos, foi detido, esta terça-feira, pela GNR de Ílhavo, distrito de Aveiro, pela suspeita de ter agredido várias pessoas, uma delas um funcionário da junta de freguesia, num parque de estacionamento da cidade.O homem, de nacionalidade romena, recusou apresentar documento de identificação, resistiu à detenção e agrediu dois guardas. Foi levado para o posto da GNR de Ílhavo e vai ser presente a um juiz de instrução criminal para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. No final, serão conhecidas as medidas de coacção.A GNR foi chamada pelos populares. O detido, com um outro homem e duas mulheres, estavam a dinheiro para guardarem as viaturas estacionadas. Quando recusavam dar dinheiro, as vítimas eram agredidas pelo detido.Os guardas sofreram ferimentos ligeiros. No entanto, um dos militares teve de ser levado para o hospital de Aveiro.