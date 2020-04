Homem detido após ameaçar e raptar condutor de carro onde seguia ex-namorada em Viseu

Um homem de 32 anos foi detido por suspeita de rapto e violência doméstica depois de ter ameaçado com uma arma de fogo os ocupantes de uma viatura, nomeadamente a ex-namorada, acabando por raptar o condutor em Viseu.



Num comunicado, a Polícia Judiciária informou que o homem "interpelou e ameaçou com arma de fogo os ocupantes de um veículo na cidade de Viseu, onde viajava a sua ex-companheira, acabando por raptar o condutor, com a finalidade de coagir a mulher a reativar a relação, ou, em contrapartida, que a sua família lhe entregasse uma quantia em numerário".





A PJ investigava o caso desde meados de março passado, uma vez que a mulher em causa seria vítima de violência doméstica desde junho de 2019.O homem, residente em Coimbra, foi também detido por coação agravada, dano, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes."Para além da detenção, foi ainda apreendido no decurso das diligências, entre outros artigos, produto estupefaciente, um bastão extensível, valores em numerário e o veículo automóvel utilizado na prática dos factos", pode ler-se no comunicado.

O detido, que tem com antecedentes criminais pelo crime de homicídio na forma tentada com arma de fogo e ilícitos relacionados com o tráfico de estupefacientes, vai ser presente a Tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.