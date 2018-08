Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após desavença no Clube de Campismo de Lisboa

GNR foi chamada ao local.

22:01

Um homem foi detido na noite deste domingo após se ter, alegadamente, envolvido em desavenças no Clube de Campismo de Lisboa.



A GNR confirmou ao Correio da Manhã que foi feita uma detenção na sequência de uma "aparente altercação".



"Estamos a averiguar as verdadeiras razões da detenção", afirma fonte do CDOS de Lisboa.



Testemunhas no local afirmam que a zaragata terá sido protagonizada por um homem alcoolizado.