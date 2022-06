Já foi detido pela PSP o homem que, na noite de sábado, furtou uma ambulância do INEM dos Bombeiros de São Mamede de Infesta durante o socorro a uma mulher, no Bairro do Regado, no Porto. O suspeito, de 47 anos, é morador no bairro e foi visto pelos vizinhos a roubar a viatura de emergência.Sofre de perturbações psicológicas e foi levado para o Hospital Magalhães Lemos, onde ficou internado - isto após ter sido avaliado na psiquiatria do Hospital de S. João.