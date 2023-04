Homem detido após matar colega de casa por motivos “fúteis” em Vila das Aves

Um homem, de 44 anos, foi detido esta terça-feira por matar o colega de casa, de 52, em Vila das Aves. O crime aconteceu a 27 de outubro do ano passado, quando o homicida agrediu violentamente a vítima no interior da habitação.Em comunicado, a PJ explica que o homicida agiu devido a um motivo "fútil". A vítima tinha várias doenças, que a tornavam particularmente indefesa. O homem veio a perder a vida quatro dias depois das agressões."A vítima foi admitida já inconsciente em unidade hospitalar, tendo a sua entrada, por indicação do arguido, sido registada como "queda acidental", pode ler-se.Foi remetido um inquérito para investigação à autoridade em fevereiro deste ano e foi possível esclarecer as verdadeiras circunstâncias em que as lesões tinham sido provocadas.O detido, que possui antecedentes criminais por violência doméstica, vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.