Homem detido após tentar agredir militares da GNR no posto em Braga

A GNR deteve, este sábado, um homem com cerca de 30 anos que injuriou e tentou agredir militares no interior do posto de Vila de Prado, Braga.Foi necessária a intervenção do PIR de Braga para controlar o agressor, que foi transportado para o hospital.A mulher do suspeito também esteve com o homem no posto da GNR e encontra-se grávida.