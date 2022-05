Um homem, de 22 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada no Porto.O detido e um amigo, que já foi detido no início do mês de abril, surpreenderam a vítima com uma arma de fogo, atingindo-a numa perna.Tudo aconteceu no dia 26 de abril de 2021, dias após um desentendimento entre a vítima e o detido.O homem vai ser presente a presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das as medidas de coação.