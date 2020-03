Homem detido com armas proibidas no Carvoeiro

Um homem, de 41 anos, foi detido por militares do Posto Territorial da GNR de Carvoeiro por posse de armas proibidas, no sítio da Canada, naquela freguesia do concelho de Lagoa.A detenção ocorreu terça-feira, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, apurou esta quarta-feira ojunto de fonte do Comando de Faro da GNR."Os militares abordaram o suspeito, tendo verificado que este transportava várias armas proibidas, tendo sido apreendidos uma soqueira, um aerossol de defesa, uma arma branca e ainda uma pistola de ar comprimido", esclareceu aquela fonte do Comando.