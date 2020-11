Homem detido com caçadeiras, revólveres, arco e flecha e centenas de munições em Benavente

Um homem de 50 anos foi detido, esta quinta-feira, depois de lhe serem apreendidas dezenas de armas e munições no âmbito de um processo de violência doméstica contra a mulher, em Benavente.Os militares da GNR fizeram uma busca domiciliária à casa do suspeito e apreenderam: 14 caçadeiras de calibre 12, duas carabinas, dois revólveres, uma faca, um arco com várias flechas e centenas de munições de calibre compatível com as armas de fogo apreendidas.O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição de se aproximar do domicilio e local de trabalho da vítima e proibição de deter armas de fogo e armas brancas.