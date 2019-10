Homem detido com mais de dez mil doses de droga em Vila Franca de Xira

Um homem, de 25 anos, ficou em prisão preventiva pelo crime de tráfico de estupefacientes no concelho de Vila Franca de Xira, tendo sido detido na posse de 10.800 doses de droga, informou esta sexta-feira a GNR.Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Lisboa da GNR explicou que o homem foi detido na quarta-feira, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária."A abordagem que foi feita foi a normal neste tipo de operações. No entanto, o comportamento suspeito levantou suspeitas e foi possível detetar produto estupefaciente no interior do veículo", explicou a mesma fonte.Na sequência desta detenção, as autoridades apreenderam 10.000 doses de pólen de haxixe e 800 doses de canábis.Entretanto, o homem detido foi presente na quinta-feira no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.Esta ação contou com a colaboração do Nucelo de Investigação Criminal de Sintra.