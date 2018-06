Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido com vídeos de pornografia de crianças em Aveiro

Suspeito tinha na sua posse centenas de ficheiros, vídeos e fotos pornográficas com crianças de cinco anos em práticas sexuais explícitas com adultos.

08:51

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve, segunda-feira, um homem, de 66 anos, que tinha na sua posse centenas de ficheiros, vídeos e fotos pornográficas com crianças de cinco anos em práticas sexuais explícitas com adultos.



O suspeito foi detido no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras. Nenhuma das crianças é portuguesa.



O suspeito, residente no centro de Aveiro foi presente a um juiz e saiu em liberdade. Está obrigado a apresentar-se todas as semanas na esquadra da PSP.



Está indiciado pelo do crime de pornografia de menores.