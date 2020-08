Homem detido depois de 30 anos a agredir a mulher

Uma queixa levou a GNR de Estremoz a prender um homem de 55 anos, que agrediu a companheira, de 52, durante pelo menos três décadas. A vítima nunca apresentou denúncia por medo de represálias.





Após o relato de uma pessoa próxima a agressor e vítima, a GNR agiu com rapidez. Em pouco mais de 24 horas, a GNR obteve do DIAP de Évora um mandado judicial para conduzir a vítima a local seguro. Residente numa localidade nos arredores de Estremoz, já está neste momento numa casa que lhe garante distância do agressor.