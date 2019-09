Homem detido duas vezes em quatro dias em Lisboa

Um homem de 23 anos foi preso pela PSP duas vezes em quatro dias, por ter sido apanhado a furtar moedas em parquímetros na zona de Benfica, Lisboa. O detido, um sem-abrigo brasileiro, usava cartas de jogar para se apoderar das moedas.Na quinta-feira da semana passada, tal como onoticiou, o jovem foi apanhado com um compatriota de 30 anos. Ambos tinham 11,90 euros nos bolsos, furtados nos parquímetros.O tribunal libertou-os. Segunda-feira, o jovem de 23 anos regressou ao mesmo local, e adotou o mesmo ‘modus operandi’. Introduziu cartas de jogar dobradas nas ranhuras dos parquímetros. As moedas depois colocadas pelos condutores ficavam presas, oportunidade esperada pelo ladrão para as retirar.O suspeito tinha na sua posse 9,59 euros.