Homem detido em Almada por abuso sexual de criança com menos de três anos

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter abusado de uma criança com menos de 3 anos, filha de um casal com o qual partilhava casa em Almada, no distrito de Setúbal.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ explica que a detenção pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal foi realizada fora de flagrante delito.

O homem, que ficou em prisão preventiva, é suspeito da autoria de, pelo menos, dois crimes de abuso sexual de criança.

Segundo a PJ, os factos foram consumados no dia 18 de junho "no interior do quarto de uso exclusivo do suspeito", local para onde a criança foi enquanto a mãe, conjuntamente com outra residente no imóvel, fazia limpezas no resto da casa.