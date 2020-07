Homem detido em Amarante por tráfico de droga

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Amarante deteve um homem de 36 anos, esta quinta-feira, por tráfico de droga.As autoridades apreenderam 31 doses de heroína, 12 doses de cocaína, um telemóvel e 10 euros, após fiscalizarem o veículo do suspeito que estaria a vender na droga na via pública.O suspeito tem antecedentes criminais por crimes deste tipo.