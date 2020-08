Homem detido em Aveiro por conduzir sem carta veículo furtado no Porto

Um homem foi detido em Aveiro por conduzir sem carta um carro furtado no início de agosto no distrito do Porto, que tinha no interior objetos furtados de outras viaturas, revelou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro da GNR esclarece ter recuperado, na freguesia de Avanca, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, um veículo que tinha sido furtado "no distrito do Porto, no início do mês de agosto".

O homem, com "antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes", estava ao volante do automóvel sem "qualquer habilitação legal para conduzir", pelo que foi detido, acrescentou a GNR.

Aquela força policial indicou ainda que a ação resultou de uma operação "de fiscalização rodoviária".

As diligências policiais permitiram "apurar que o veículo tinha sido furtado no distrito do Porto".

Foi ainda "possível detetar alguns objetos que teriam sido furtados do interior de outros veículos, no município de Estarreja, destacando-se a apreensão de um autorrádio e um aparelho GPS".