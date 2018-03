Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em Carcavelos após perseguição policial

Homem de 40 anos estaria a circular, alegadamente, numa viatura roubada.

A PSP e a GNR detiveram um homem com cerca de 40 anos, que foi detetado na zona de Sintra a circular numa viatura que alegadamente terá sido roubada.



As autoridades começaram por seguir o homem que parou num posto de combustível, em Lourel, de onde terá saído sem pagar. Foi nessa altura que começou uma perseguição policial que passou pela A5 e que só culminou em Carcavelos, local onde o homem foi detido.



O homem acabou por provocar um pequeno acidente na A5, via que liga Lisboa a Cascais. Ao chegar à zona de Carcavelos, o homem acabou foi interceptado e detido por parte de elementos da PSP e da GNR, que o obrigaram a parar devido a um corte na estrada.



De acordo com alguns populares, o homem ter-se-á mostrado um pouco violento no momento da detenção, no entanto, acabou por ser manietado pelos cerca de 20 agentes e militares que se encontravam no local.



O suspeito encontra-se agora nas instalações da GNR de Carcavelos. O caso continua a ser investigado.



